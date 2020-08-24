Германия заявила о вероятности отравления Навального

Кабмин ФРГ считает, что отравление Алексея Навального «вполне вероятно». Он продолжает находится в берлинской клинике Сhаrite.

Официальный Берлин уточнил, что официального приглашения от канцлера ФРГ Ангелы Меркель или Кабмина страны не было. Однако была гуманитарная необходимость взять на лечение основателя ФБК.

Теперь за его безопасность отвечает федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ. Об этом написало РИА «Новости". При этом в правительстве Германии не знают, кто оплатил пребывание Навального в берлинской клинике.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Основателя ФБК без сознания госпитализировали в местную больницу.

Там он оставался около двух дней. Главврач омской больницы Александр Мураховский подчеркнул, что местные медики сделали все для спасения жизни Навального.

Врачи не сразу, но дали согласие на транспортировку больного в зарубежную клинику. За ним прилетел спецборт. Известно, что состояние пациента стабильно тяжелое. Он находится в коме. Врачи Charite обещали поделиться последней информации о здоровье Навального 24 августа.