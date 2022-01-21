Берлину следует сосредоточится на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией», считает премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Она выступила за скорейшую сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2» на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — привела газета Zeit слова Швезиг.

Поставки российского газа, как отметила премьер федеральной земли, позволят ФРГ перейти к возобновляемым источникам энергии.

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — объяснила политик.

Во время дебатов по этой теме с коллегами глава комитета Оливер Хермес сравнил Швезиг «со скалой под ударами волн».

В поддержку «Северного потока — 2» высказывается и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Он заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации российского газопровода. Ведь это ставит под угрозу энергоснабжение Европы. По мнению Котре, промедление с сертификацией идет на пользу только США.

Сертификацию «Северного потока — 2» приостановили, поскольку немецкий регулятор посчитал, что проект не соответствует всем европейским правовым нормам.