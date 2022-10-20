Германия заявила о преодолении зависимости от российского газа | 360°

20 октября 2022, 12:16
Германия заявила о преодолении зависимости от российского газа
Канцлер Шольц: Германия преодолела зависимость от российского газа
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна уже смогла преодолеть зависимость от российских энергоресурсов. ФРГ подходит к зиме «хорошо подготовленной», отметил он, выступая в бундестаге с правительственным заявлением.
Он выразил радость по поводу того, что на европейском уровне удалось прийти к согласию по цели сокращения потребления газа на 15%.
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«Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор была особенно сильно зависима от российского газа. Прошу заметить: была. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — процитировал канцлера ТАСС.
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По словам Шольца, сейчас Германия стремится сократить потребление газа уже на 20%.
«Каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность», — отметил он.
По мнению канцлера ФРГ, Россия «больше не является надежным торговым партнером» и «использует энергию как оружие».
Ранее стало известно, что 59% немцев опасаются, что не смогут заплатить за газ и свет. Такие результаты опрос, проведенный сотрудниками института INSA.
Германия
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Олаф Шольц
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