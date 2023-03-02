Мир 02 марта 2023, 03:38 Германия заявила о праве Украины самой определять критерии перемирия с Россией Глава МИД ФРГ Бербок заявила о праве Украины включить в мирное соглашение условие по Крыму РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила о позиции кабмина страны, согласно которой Украина самостоятельно должна определять для себя критерии мира с Россией. Свое мнение она выразила в эфире телеканала ARD.

«Мы поддерживаем право Украины на самооборону. Однако в конечном итоге Украина сама будет вести переговоры о том, как будет выглядеть мир», — сказала Бербок.

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Она также добавила, что в этом вопросе ни она, ни канцлер Германии Олаф Шольц «не будут говорить, что украинцам делать со своей страной».

Как указала Бербок, в Берлине придерживаются позиции, что «Украине принадлежит также и Крым». Она добавила, что Украина сама должна решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение с Россией.

Крым вернулся в состав России весной 2014 год. За это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Однако Украина продолжает считать Крым своей территорией. С начала спецоперации на полуостров не раз совершались нападения со стороны украинских военных. В частности, 1 марта стало известно о предотвращении атаки беспилотников на Крым.