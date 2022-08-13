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    13 августа 2022, 16:34

    Германия заявила о «катастрофе небывалых масштабов»

    В ФРГ на Одере произошла массовая гибель рыбы

    Глеб Гладков

    Массовая гибель рыбы на Одере — это катастрофа небывалых масштабов. Об этом рассказала бургомистр (мэр) немецкого города Шведт (федеральная земля Бранденбург) на границе с Польшей Аннекатрин Хоппе в эфире радиостанции RBB.

    По ее словам, это может иметь последствия на годы вперед.

    «Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас возникла на Одере, является экологической катастрофой до сих пор небывалых масштабов», — сказала Хоппе.

    Она полагает, что последствия будут велики настолько, что сильно пагубно повлияют на рыбную отрасль и на туризм.

    Власти немецкого города Франкфурт-на-Одере на границе с Польшей уже призвали граждан избегать контактов с водой в реке. Сейчас определяют причину произошедшего.

    Река Одер течет по территории Чехии, Польши и Германии.

    Ранее российские рестораторы отметили значительный рост цен на рыбу и морепродукты. В ресторанах России заменяют импортную рыбу и морепродукты отечественными, при этом цены на такую продукцию значительно выросли — местами на 50%.