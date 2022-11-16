Мир 16 ноября 2022, 14:21 Германия заявила о готовности отправить свои истребители для патрулирования Польши Минобороны ФРГ: страна готова отправить истребители в Польшу после инцидента с ракетами Unsplash

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Власти Германии готовы отправить свои истребители в Польшу для воздушного патрулирования страны, сообщили в Минобороны ФРГ. Там уточнили, что такое решение могут принять после инцидента с падением ракет на польской территории вблизи с украинской границей.

Министр обороны Кристина Ламбрехт добавила, что Германия остается на стороне Украины и продолжает поставки вооружения для нужд ВСУ. Немецкие власти готовы в скором времени приступить к обучению украинских солдат в специально созданных для этого центрах.

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«Мы планируем обучить пять тысяч солдат к июню следующего года <…> Мы изучаем все возможности, которые есть у нас и ЕС, чтобы поддержать Украину», — заявила министр обороны Германии.

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Днем 15 ноября Совет Евросоюза заявил о запуске работы тренировочной миссии для украинских военных. Власти ЕС подчеркнули, что намерены подготовить до 15 тысяч бойцов ВСУ. Командовать процессом будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан. Учебные полигоны развернут на территории нескольких европейских государств.