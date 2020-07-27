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    27 июля 2020, 04:59

    Германия заявила, что не хочет возвращения России в G7

    Александра Каширина

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против возвращения России в «Большую семерку». Как он рассказал в интервью Rheinische Post, причиной исключения Москвы из этого формата стало присоединение Крыма и война на Украине.

    «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил министр.

    Он также выступил против инициативы президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Республику Корею и Австралию, так как Германию устраивают только два формата — G7 и G20.

    Также Маас положительно высказался о своем коллеге Сергее Лаврове, по его словам, российский министр иностранных дел достойно отстаивает интересы своей страны, при этом с ним всегда возможно «найти решение».

    Ранее Трамп решил пригласить на G7 в 2020 году глав России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Инициатива расширения формата не понравилась Японии, которая выступила против вместе с Великобританией и Канадой.

    Позже резолюцию против участия России в G7 внесли демократы на рассмотрение в Сенат. В документе указано, что Трамп «награждает Кремль» вместо того, чтобы «бороться с российской угрозой». Ближайший саммит должен состояться в сентябре этого года.

    Новости SMI.FM