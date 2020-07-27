Германия заявила, что не хочет возвращения России в G7

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил министр.

Он также выступил против инициативы президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Республику Корею и Австралию, так как Германию устраивают только два формата — G7 и G20.

Также Маас положительно высказался о своем коллеге Сергее Лаврове, по его словам, российский министр иностранных дел достойно отстаивает интересы своей страны, при этом с ним всегда возможно «найти решение».

Ранее Трамп решил пригласить на G7 в 2020 году глав России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Инициатива расширения формата не понравилась Японии, которая выступила против вместе с Великобританией и Канадой.

Позже резолюцию против участия России в G7 внесли демократы на рассмотрение в Сенат. В документе указано, что Трамп «награждает Кремль» вместо того, чтобы «бороться с российской угрозой». Ближайший саммит должен состояться в сентябре этого года.