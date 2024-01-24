Мир 24 января 2024, 03:36 Германия заявила, что не будет помогать Украине в одиночку Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку РИА «Новости»

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Германия не сможет в одиночку «нести бремя конфликта» на Украине. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Восточного комитета германской экономики, его процитировало издание Die Zeit.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — заявил немецкий министр.

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Линднер отметил, что в Германии может случиться финансовая перегрузка, если ей придется в одиночку «нести бремя конфликта» на Украине. Министр призвал другие страны Евросоюза увеличить поддержку Украины.

В Минобороны Украины ранее заявили, что страна в 2024 году получит оружие, которого еще не было. Спикер ведомства Илларион Павлюк отметил, что встреча в формате «Рамштайн» прошла продуктивно.