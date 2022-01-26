Германия захотела увильнуть от новых санкций США против России

Власти Германии хотят добиться исключений для энергетического сектора в рамках потенциальных санкций США против РФ, в случае принятия которых расчеты в долларах могут попасть под запрет для российских банков. Об этом со ссылкой на документы сообщил Bloomberg.

Неназванный чиновник, вероятно, в правительстве ФРГ, на которого сослалось агентство, сообщил, что данное исключение, скорее всего, включат в окончательную редакцию санкционного пакета, согласованного с США. Речь идет о рестрикциях, которые грозят России в случае нападения на Украину. Другие лица, осведомленные об этих дискуссиях, сообщили, что таких же исключений рассчитывают добиться и другие страны Западной Европы.

Германия сможет присоединиться к санкциям США, подразумевающим в том числе запрет на операции с долларом для топовых банков, заморозку активов и ограничения на импорт некоторых видов продукции в том случае, если прогнозы относительно мифических планов «агрессии» России против Украины сбудутся.

По данным Bloomberg, Германия готова подписаться под санкциями, нацеленными на богатейших россиян, подразумевающими ограничения на поездки, заморозку активов, а также ограничения на инвестиции в РФ и запрет на торговлю с некоторыми госпредприятиями.

В Белом доме ранее пригрозили России, что новые санкции будут куда масштабнее, чем в 2014 году.