Мир 26 февраля 2024, 11:15 Германия захотела купить снаряды для ВСУ у Индии Spiegel: Германия обсуждает закупку у Индии снарядов для Украины U.S. Department of Defense

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Германия через посредников обсуждает закупку артиллерийских снарядов у Индии для последующей отправки на Украину. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на источники. Переговоры ведут втайне, поскольку в Дели не хотят портить отношения с Россией.

По данным издания, в распоряжении Индии находится несколько сотен тысяч снарядов. В Минобороны Германии пояснили, что снаряды «не так доступны на полках» по всему миру. В 2024 году министерство направит порядка семи миллиардов евро на покупку оружия для Украины. Дефицита средств нет, но есть нехватка снарядов, подчеркнули в ведомстве.

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Spiegel написал, что Германия может заключить сделки в интересах ВСУ с арабскими странами. Эксперты не исключили, что выпуск боеприпасов могут наладить на Балканах и в странах Африки. При этом немецкие спецслужбы опасаются, что Украина исчерпает запасы снарядов уже к июню.

Ранее украинский майор запаса Алексей Гетьман заявил, что бойцам ВСУ может хватить боеприпасов только на два месяца.