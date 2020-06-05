Германия задумалась о штрафных пошлинах на газ из США

По его словам, действия США по «Северному потоку — 2» можно расценивать как попытку посягательства на суверенитет ФРГ и Евросоюза. В связи с этим Германия задумалась об ответных мерах в адрес американских властей. Для США могут подготовить штрафные пошлины на газ.

Власти США продолжают препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2» и грозят России санкциями. От американской политики по этому вопросу страдает вся Европа, отметило издание.

Ранее была спрогнозирована дата, когда может быть готов «Северный поток — 2». К сентябрю планируется уложить обе нитки газопровода. По крайней мере, одна будет уложена «совершенно точно».

В начале июня Сенат США заявил о намерении рассмотреть новый пакет санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Он должен уточнить и расширить уже имеющиеся запретительные меры.