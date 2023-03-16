Мир 16 марта 2023, 12:03 Германия за 8 месяцев стала независимой от российского газа и нефти — Шольц Канцлер Шольц заявил, что Германия за 8 месяцев стала независимой от российского газа РИА «Новости»

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ФРГ за последние восемь месяцев смогла стать независимой от поставок нефти и газа из России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Об этом написал ТАСС.

«Всего за восемь месяцев мы стали независимыми от российского газа, нефти и угля», — сказал он.

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За этот период времени страна смогла преобразовать свое энергоснабжение. Это удалось сделать с помощью новых трубопроводов, а также терминалов для приема сжиженного природного газа. Канцлер подчеркнул, что никто из людей не должен был замерзнуть.

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Также Шольц анонсировал главную тему для обсуждений на заседании Евросовета в Брюсселе 23 и 24 марта, ей стала ситуация на Украине. Политик напомнил, что ФРГ оказывает украинской стороне военную, финансовую и гуманитарную помощь. По его словам, Германия будет придерживаться данной линии и дальше.