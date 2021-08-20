Десятки тысяч литров пива и вина вывезли из Афганистана власти Германии. Ради эвакуации алкоголя были заказаны дополнительные транспортные самолеты, сообщил таблоид Bild.

По данным издания, на борту транспортников в ФРГ прилетели 340 бутылок вина и почти 65 тысяч бочек пива. Общий объем спиртного составил 22,5 тысячи литров.

Источник Bild уточнил, что речь идет об остатках вина и пива с подконтрольной ФРГ базы в городе Мазари-Шариф. Спиртное попало в план по выводу войск и вывезено из Афганистана в первую очередь.

В то же время в этой стране все еще находятся тысячи афганцев, работавших на Германию через Германское общество по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ).

Представители Свободной демократической партии Германии назвали позором, что GIZ, Министерство по экономическому сотрудничеству и МИД не позаботились о своих людях. Глава Министерства иностранных дел Хайко Маас ответил на критику, объяснив, что всех афганских сотрудников вывезти не получится, потому что речь будет идти о 20 тысячах человек.

В середине августа Кабул заняли боевики запрещенного в России движения «Талибан»*. Они заявили, что завершили войну в Афганистане, который теперь полностью контролируют. После этого тысячи людей попытались сбежать из страны, не желая жить под властью талибов*.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.