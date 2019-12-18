Германия выступила против санкций США в отношении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает против новых санкций США в отношении России. Речь идет об ограничениях, которые Америка решила принять из-за трубопровода «Северный поток — 2».

Меркель заявила, что Германия выступает против «экстерриториальных санкций». Канцлер отметила, что такое отношение к проблеме у страны появилась не только сейчас — оно также относится и к ситуации в Иране.

Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2» Ангела Меркель.

Во вторник, 17 декабря, сенат США согласовал оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя средства, направленные на военную помощь Украине, а также на санкции против «Северного потока — 2». Дональд Трамп документ пока не одобрил, однако ранее заявлял, что готов его подписать.

Ранее лидер Европейской народной партии, немецкий политик Манфред Вебер также раскритиковал ввод новых санкций в отношении газопровода. Он упрекнул власти Германии в том, что они не прикладывают достаточно усилий по защите проекта.