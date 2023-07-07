07 июля 2023, 15:59
Германия выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов
Глава МИД Германии Бербок выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы. Ее слова привело агентство Reuters.
Глава ведомства отметила, что видела сообщения в СМИ о том, что США планируют передать украинским войскам снаряды такого типа.
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«Я видела заявления в СМИ. Напомню, что Германия в Осло подписала соглашение, запрещающее использование этих снарядов», — заявила она.
Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США передадут Украине кассетные снаряды, которые якобы наименее опасны для мирного населения. По его словам, ВСУ получат боеприпасы с неразорвавшейся долей элементов в 2,35%.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что внутри альянса нет однозначной позиции по кассетным боеприпасам. Он напомнил, что некоторые страны блока подписали конвенцию о запрете использования такого типа снарядов, а некоторые нет.
Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что кассетными боеприпасами ВСУ хотят запугать мирное население новых территорий России.
Германия
Оружие
Украина
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