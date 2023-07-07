Мир 07 июля 2023, 15:59 Германия выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов Глава МИД Германии Бербок выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы. Ее слова привело агентство Reuters.

Глава ведомства отметила, что видела сообщения в СМИ о том, что США планируют передать украинским войскам снаряды такого типа.

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«Я видела заявления в СМИ. Напомню, что Германия в Осло подписала соглашение, запрещающее использование этих снарядов», — заявила она.

Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США передадут Украине кассетные снаряды, которые якобы наименее опасны для мирного населения. По его словам, ВСУ получат боеприпасы с неразорвавшейся долей элементов в 2,35%.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что внутри альянса нет однозначной позиции по кассетным боеприпасам. Он напомнил, что некоторые страны блока подписали конвенцию о запрете использования такого типа снарядов, а некоторые нет.

Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что кассетными боеприпасами ВСУ хотят запугать мирное население новых территорий России.