Мир 19 июля 2023, 01:41 Германия выслала сотни россиян за последние два года Посол Нечаев: Германия выслала более 70 сотрудников посольств и консульств России с семьям РИА «Новости»

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что Германия за 2022–2023 годы выслала из страны более 70 сотрудников российских посольств и консульств. С семьями счет идет на сотни, сказал дипломат Lenta.ru.

Высылку российских представителей посол назвал безосновательной.

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«Мы никогда не были инициаторами „дипломатических войн“, но, разумеется, не могли не реагировать на недружественные действия германской стороны», — рассказал Нечаев.

Власти ФРГ также отозвали согласие на работу в стране у четырех из пяти российских консульств. Они расположены в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне и готовы были продолжить работу, даже несмотря на высылки сотрудников. Эти представительства до конца 2023 года прекратят свою деятельность. Останутся работать только посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

Посол назвал разрушительным такой шаг для российско-германских отношений, ущемляющим права и интересы сотни тысяч россиян, постоянно проживающих в Германии.

Ранее Россия уведомила Польшу о закрытии консульского агентства в Смоленске. В МИД добавили, что агрессивная по отношению к РФ политика государства вышла за все цивилизованные рамки.