Германия вышлет «значительное число» российских дипломатов в ближайшие дни

ФРГ примет решение о высылке «значительного числа» российских дипломатов в течение недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Из страны могут выслать до 100 сотрудников дипломатических представительств РФ.

О планах властей Германии по высылке дипломатов РФ стало известно 1 апреля. По данным Süddeutsche Zeitung, сотрудников диппредставительств заподозрили в работе на российские спецслужбы. Ранее российских дипломатов решили выслать Нидерланды и Бельгия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за такими действиями стоит демонстративная позиция коллективного Запада, который пытается наказать РФ политически.

Ранее чешский МИД обратился к российским дипломатам с просьбой прекратить службу РФ в связи с конфликтом на Украине. В МИД России на это ответили весьма резко.

Также Россия готова принять симметричные меры в ответ на объявление первого секретаря посольства РФ в Софии персоной нон грата в Болгарии. Его заподозрили в «разведдеятельности».