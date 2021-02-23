Германия выделит €10 млн на помощь жителям Донбасса

Правительство Германии решило выделить 10 миллионов евро на помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет о территориях, контролируемых Киевом.

Деньги направят Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), сообщило посольство ФРГ на Украине. Средства пойдут на поддержку детей-инвалидов, создание для них доступной школьной среды. А также на обеспечение доступа жителей к водопроводной воде и средствам защиты от коронавируса.

Кроме того, в рамках программы в школах и молодежных центрах будут рассказывать о COVID-19 и мотивировать молодых людей становиться «послами защиты от коронавируса» среди сверстников.

Планируется, что программа охватит более 500 тысяч жителей востока Украины. Ожидается, что она будет способствовать социальной сплоченности семей в общинах, пострадавших от военного конфликта.

Ранее депутат Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт решил поднять вопрос о водной блокаде Крыма на парламентской комиссии по правам человека. Саму блокаду депутат назвал античеловечной.