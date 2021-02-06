Германия выделила 21 млн евро на поддержку белорусской оппозиции

Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что принят план поддержки. Он включает в себя предоставление убежища и стипендий, поддержку независимых СМИ.

Также приняты санкции против нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии», — рассказал Маас.

Также Германия и ЕС будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии. Меркель выразила солидарность с участниками протестных акций, которые выходят на демонстрации против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране.