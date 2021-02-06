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    06 февраля 2021, 19:23

    Германия выделила 21 млн евро на поддержку белорусской оппозиции

    Дарья Морозова

    Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что правительство страны выделило 21 миллион евро на поддержку оппозиционеров Белоруссии. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Германия выделила 21 млн евро на поддержку белорусской оппозиции

    Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что принят план поддержки. Он включает в себя предоставление убежища и стипендий, поддержку независимых СМИ.

    Также приняты санкции против нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    «Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии», — рассказал Маас.

    Также Германия и ЕС будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии. Меркель выразила солидарность с участниками протестных акций, которые выходят на демонстрации против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране.