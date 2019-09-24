  • Германия выдала шенген россиянам из Донбасса. Это возмутило депутата Бундестага

    24 сентября 2019, 18:35

    Алексей Сахаров

    Германия начала оформлять визы жителям Донбасса, которые недавно получили российские паспорта, сообщил сайт немецкого издания Bild. Это возмутило депутата от Свободной демократической партии Германии Ренату Альт.

    «В своих парадных речах канцлер и министр иностранных дел ФРГ воспевают поддержку украинского правительства. Однако одновременно с этим не составляет никаких проблем проставить визу в российский паспорт, который Путин выдал в восточной Украине!», — возмутилась депутат.

    Только с апреля 2019 года Германия оформила почти 100 тысяч виз россиянам. Это общее число, а сколько среди этих россиян тех, кто получил российский паспорт в Донбассе согласно указам президента России Владимира Путина — никто, похоже, не считал.

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    Как значится в официальном ответе правительства Германии на запрос докладчицы парламентской группы по Украине и России Альт, германский кабмин критикует «указ Путина, подчеркнув, что он представляет собой нарушение суверенитета Украины и противоречит целям Минского соглашения».

    Согласно данным сайта Passport.indnr.ru, отслеживающего в режиме реального времени число выданных в Донбассе российских паспортов, на момент публикации новости россиянами стали 19 206 жителей ДНР и ЛНР. Они получают российское гражданство в исполнении указа Путина от апреля 2019 года, которым российский лидер упростил процедуру получения гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины в их прежних, довоенных границах.