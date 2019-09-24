Германия выдала шенген россиянам из Донбасса. Это возмутило депутата Бундестага

«В своих парадных речах канцлер и министр иностранных дел ФРГ воспевают поддержку украинского правительства. Однако одновременно с этим не составляет никаких проблем проставить визу в российский паспорт, который Путин выдал в восточной Украине!», — возмутилась депутат.

Только с апреля 2019 года Германия оформила почти 100 тысяч виз россиянам. Это общее число, а сколько среди этих россиян тех, кто получил российский паспорт в Донбассе согласно указам президента России Владимира Путина — никто, похоже, не считал.

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Как значится в официальном ответе правительства Германии на запрос докладчицы парламентской группы по Украине и России Альт, германский кабмин критикует «указ Путина, подчеркнув, что он представляет собой нарушение суверенитета Украины и противоречит целям Минского соглашения».

Согласно данным сайта Passport.indnr.ru, отслеживающего в режиме реального времени число выданных в Донбассе российских паспортов, на момент публикации новости россиянами стали 19 206 жителей ДНР и ЛНР. Они получают российское гражданство в исполнении указа Путина от апреля 2019 года, которым российский лидер упростил процедуру получения гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины в их прежних, довоенных границах.