В Германии понимают, что газотранспортная сеть Украины находится в плохом состоянии. В нее нужно вкладывать миллиарды для модернизации.

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Европейцы считают российский газ самым выгодным, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. ЕС выбирает путь более эффективный и дешевый с точки зрения поставок. Германия меньше потратится на поставки по газопроводам, потому что «Газпром» предлагает лучшую цену по сравнению с другими поставщиками.

Однако эксперт допускает, что Европа «не отметает и американский газ». К тому же, Западу может быть интересен сжиженный газ, причем необязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии. Но в любом случае «Северный поток — 2» сильно ударит по планам США, которые хотят качать в Европу свой сланцевый природный газ.

Америка не в первый раз отправляет угрозы в адрес стран-участниц газопроекта, однако на них не стоит обращать внимание. Так считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. США умеют порождать инфоповоды, за которыми в реальности ничего не стоит.

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«Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя „капитаном“ на „корабле Земля“, часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом все заканчивается», — считает Фролов.

В течение четырех-пяти недель завершится строительство оставшегося участка длиной чуть менее 200 километров, напомнил эксперт.

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Благодаря ему начнутся прямые поставки газа в Европу.