Германия ввела «мягкий» карантин

Со 2 ноября в Германии вступили в силу ограничения по профилактике распространения коронавируса. Страна перешла в режим «мягкого» локдауна.

До конца ноября в Германии не будут работать фитнес-центры, театры, кафе и рестораны на вход. Заведения общепита смогут функционировать на вынос или через доставку. Также власти запретили туристические поездки и ограничили контакты. При этом школы и детские сады остаются открытыми, как и парикмахерские и магазины, но там разрешено ограниченное количество посетителей.

Весной 2020 года в Германии действовал более строгий карантин. Были закрыты школы и детские сады. В этот раз власти пообещали, что они будут работать до тех пор, пока останется такая возможность.

Ангела Меркель объявила о введении второго режима карантина 28 октября. Из-за этого канцлера добавили в черный список известной берлинской пивной Ständige Vertretung (StäV). Представители заведения объявили, что власти страны не подготовились к очередной волне коронавируса, хотя у них было на это время.