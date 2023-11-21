Мир 21 ноября 2023, 09:00 Германия вслед за США отправила министра обороны в Киев AFP: министр обороны ФРГ Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом РИА «Новости»

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Необъявленный визит в Киев нанес министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым, сообщило Agence France-Presse.

Борис Писториус, по информации журналистов, приехал утром 21 ноября на поезде. О готовящемся визите не объявляли публично. В Киеве пройдут его переговоры с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым.

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Нынешний визит министра обороны Германии на Украину — второй с момента вступления в должность. Ранее он приезжал 7 февраля.

Американский коллега Бориса Писториуса, глава Пентагона Ллойд Остин, приехал в Киев 20 ноября. Он обсудил с властями возможность ведения боевых действий зимой и объявил о подготовке новой партии военной помощи стоимостью 100 миллионов долларов. В Запорожской области назвали этот визит «черной меткой»: Владимира Зеленского попросили добровольно передать свой пост главкому ВСУ Валерию Залужному.