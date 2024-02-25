Мир 25 февраля 2024, 17:05 Германия вслед за Испанией заподозрила Россию в причастности к смерти Кузьминова Bild: МВД ФРГ заподозрило РФ в причастности к убийству перебежчика Кузьминова Соцсети

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МВД Германии заподозрило Россию в причастности к убийству летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом глава ведомства Нэнси Фезер заявила газете Bild.

Органы безопасности ФРГ контактируют с испанскими властями по вопросам расследования этого преступления. Оно идет «полным ходом», подчеркнула Фезер.

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«Подозрения очевидны: согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о государственном терроризме», — добавила она.

По словам главы МВД Германии, все выступающие против российского «режима» якобы подвергают себя опасности, а Германия охотно предоставляет им политическое убежище.

В 2023 году Максим Кузьминов угнал на Украину российский военный вертолет и скрылся. В конце февраля 2024 года стало известно, что его убили в Испании, куда он въехал по фальшивому украинскому паспорту, мечтая начать новую жизнь. Испанские спецслужбы также обвиняли Россию в причастности к расправе над Кузьминовым.