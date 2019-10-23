Германия возобновила ввоз ядерных отходов в Россию. Эксперты сомневаются в достоверности информации

В Россию вновь начнут ввозить радиоактивные урановые отходы из Германии. Контракт на возобновление поставок, которые прекратились еще 10 лет назад, уже якобы заключен с немецкой «дочкой» британской компании Urenco Group. Однако эксперты ставят эту информацию под сомнение. «360» разбирается в ситуации.

Новость о возобновлении поставок радиоактивных отходов из Европы в Россию в среду, 23 октября, опубликовала «Lenta.ru» со ссылкой на портал Tageszeitung. Доктор химических наук, председатель Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и ГК «Росатом» Борис Мясоедов во время беседы с «360» заявил, что сомневается в правдивости этой информации.

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Во-первых, я хочу сказать о том, что я не верю в это еще. Официально у нас радиоактивные отходы запрещены к ввозу. Наоборот, мы переработки топлива иностранного, все их отходы возвращаем. <…> И чтобы мы их «хвосты» просто так брали — не могу понять это. Я еще не верю в это, в 100% достоверность [этой информации]», — пояснил он.

По информации портала Tageszeitung из Германии в Россию в период с 2019 по 2022 годы ввезут 12 тысяч тонн урановых «хвостов». Так называю побочные продукты обогащения, которые остаются при выработке топлива для АЭС.

Мясоедов подчеркнул, что сами по себе «хвосты» после выделения основной части урана не представляют большой экологической опасности. Однако они требуют специальных условий хранения в безлюдных местах с соблюдением санитарных норм, которые позволят избежать распространения радиоактивных отходов за территорию специализированного склада.

«360» направил официальный запрос в Министерство природы и экологии. В ведомстве заявили, что эта информация у них не проходила, и пообещали разобраться в вопросе.

Издание отметило, что сделка была заключена без общественной огласки. Сведения о ней появились в прессе после того, как правительство Бундествага направило запрос в Федеральное министерство окружающей среды. Позже начало поставок якобы подтвердили депутаты немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.