Германия: военного столкновения НАТО с Россией не будет

Военного противостояния между НАТО и Россией не будет, заявила глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Ее процитировало РИА «Новости».

Ранее в НАТО назвали «угрожающими» действия России по отношению к Украине. В Альянсе сочли, что эти меры серьезно угрожают евроатлантической безопасности.

Из-за ситуации вокруг Украины НАТО усилит меры сдерживания и обороны, при этом избегая эскалации обстановки. В Альянсе добавили, что меры по-прежнему являются превентивными, пропорциональными, а также не усугубляющими напряженность.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.