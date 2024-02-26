Мир 26 февраля 2024, 06:28 Германия в отчаянии бросилась на поиски снарядов для Украины в других странах Der Spiegel: Минобороны Германии ищет боеприпасы для Украины по всему миру РИА «Новости»

Читать 360tv в

Собственных запасов артиллерийских снарядов недостаточно для того, чтобы помочь Украине. Из-за этого Германии пришлось организовать закупки по всему миру, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

На фоне ослабевшей помощи США обязанность снабжать Украину оружием легла на страны Европы. По словам автора статьи, они устроили гонку со временем. Собственные склады союзников опустели, и они бросились на поиски артиллерийских и зенитных снарядов по всему миру. На эту проблему пожаловался генерал из Германии.

Реклама

«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру. <…> [Боеприпасы] не представлены в изобилии на полках магазинов», — сказал Кристиан Фройдинг.

По прогнозу немецкого издания, запасы Вооруженных сил Украины иссякнут не позднее июня. Майор запаса украинской армии Алексей Гетьман заявлял, что артиллерийские снаряды закончатся в течение ближайших двух месяцев.