Германия усомнилась в возобновлении поставок по «Северному потоку»

Германия опасается, что Россия не будет полностью возобновлять поставки газа по «Северному потоку» после ремонта. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на слова главы государственной канцелярии Германии Вольфганга Шмидта.

По данным журналистов, Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций, где объяснил, что власти Германии не верят в возобновление прокачки газа по трубопроводу в полном объеме.

Сейчас газопровод не работает из-за планового техобслуживания. Оно проводится с 11 до 21 июля.

Ранее «Газпром» — основной поставщик газа в Европу — сообщил, что может поставлять по «Северному потоку» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Объяснили это тем, что существуют проблемы с двумя турбинами Siemens: одна находилась на ремонте в Канаде, а вторая — в России, но непригодна к использованию.