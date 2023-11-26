Мир 26 ноября 2023, 00:29 Германия столкнулась с государственным кризисом Премьер Баварии Зедер: власти привели Германию к масштабному кризису Unsplash

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Германия в свете денежных проблем достигла «тяжелого государственного кризиса». Власти не смогли решить ситуацию с образовавшейся дырой в бюджете, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Его процитировала радиостанция Bayerischer Rundfunk.

«Это правительство Германии изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции», — сказал он.

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Баварский премьер указал, что в вопросе государственного бюджета объявят чрезвычайное положение. По его словам, правящая коалиция не подготовила план для того, чтобы решить возникшие у страны трудности.

Зедер также отметил, что ранее введенная мера сдерживания стоимости электричества показала свою неэффективность, поэтому Германии нужно возобновить работу атомных электростанций.

Ранее немецкие власти решили расконсервировать несколько угольных теплоэлектростанций, чтобы предотвратить перебои с подачей энергии предстоящей зимой.