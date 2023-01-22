Мир 22 января 2023, 20:18 Германия стала зависимой от Норвегии и угля после отказа от российского газа Bloomberg: Германия столкнулась с зависимостью от СПГ из-за отказа от газа из России РИА «Новости»

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Германия смогла снизить потребление газа на 14% и опустить цены на фоне отказа от российского топлива. Однако теперь страна зависит от СПГ, резервов газа в Норвегии, которых недостаточно, и угля. Об этом написало агентство Bloomberg.

По данным издания, в ФРГ вряд ли ощутят нехватку газа в ближайшие месяцы, хотя до начала спецоперации на Украине страна наполовину зависела от российских поставок. Спасением для Германии стал СПГ, газ из Норвегии и Нидерландов, а также уголь.

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Сейчас самым крупным поставщиком природного газа в Германию является Норвегия с долей в 33%. Однако большую часть голубого топлива добыли на месторождении Гронинген, которое закроют в 2024 году.

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Канцлер Олаф Шольц заявил, что сейчас ФРГ намерена увеличить мощности, которые помогут стране обладать таким количеством энергоресурсов, сколько их было до февраля 2022 года. При этом обойтись без поставок из России.

Ранее Германия и Франция Элизабет Борн подписали соглашение о солидарности в области энергетики. Речь идет о взаимной поддержке в сфере энергоснабжения.