Германия создаст санкционный список против России по делу «хакеров»

Германия решила наложить на Россию санкции за хакерскую атаку на сайт парламента страны. В рамках ограничительных мер хотят заморозить счета россиян и ограничить их въезд в Евросоюз.

«Мы упомянули в пресс-релизе вчера, что мы активизируем процесс создания санкционного списка по режиму киберсанкций. <…> Этот санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем», — привело РИА «Новости» заявление представителя МИД Германии Марии Адебар.

Она добавила, что режим киберсанкций создали в мае 2019 года, но пока санкции по нему не применялись. Теперь Германия намерена составить список лиц для ограничительных мер.

Адебар напомнила, что в пресс-релизе упоминалось убийство участника вооруженного конфликта в Чечне Зелимхана Хангошвили. Власти Германии подозревают в расправе россиянина. На это представитель МИД ответила, что говорить о действиях властей по этому вопросу пока рано.

«Расследование федеральной прокуратуры по делу об убийстве в Тиргартене не окончено, поэтому говорить о дальнейших мерах, в том числе санкциях, было бы спекуляцией», — пояснила она.

Ранее МИД Германии вызвал посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Дипломату сообщили о розыске россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают в хакерской атаке на сайт бундестага в 2015 году. Кроме того, Берлин обратится в структуры Европейского союза, чтобы объявить санкции России.