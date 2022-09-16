Германия согласилась взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы | 360°

Мир 16 сентября 2022, 17:05 Поделиться Telegram

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Viber Германия согласилась взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы Шольц: Германия возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна готова взять на себя ведущую роль в деле обеспечения безопасности Европы. Позицией немецких властей он поделился на конференции, посвященной вопросам развития бундесвера.

«Одновременно мы даем ясно и убедительно понять, что Германия готова взять на себя ведущую роль, ответственность за безопасность нашего континента», — сказал Шольц, которого процитировали «Известия».

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Страна, добавил он, не планирует нарушать пятую статью Североатлантического договора, в которой речь идет о коллективном ответе в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран — членов НАТО.

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Шольц отметил на конференции, что Россия сейчас представляет собой наибольшую угрозу для Североатлантического альянса.

«Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться», — заметил канцлер.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии 13 сентября провели телефонный разговор. Беседа продлилась 90 минут. Стороны обсудили обстановку на Украине и, в частности, ситуацию на Запорожской АЭС.

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