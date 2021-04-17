Германия сочла российские ракеты угрозой для Европы

Российское современное вооружение и «военные действия», которые якобы развязывает Москва представляют реальную угрозу для Европы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что ее слова не следует воспринимать, как направленные против России. Министр пояснила, что речь идет о мерах предосторожности, которые стоит принять Германии и всем странам Евросоюза.

Крамп-Карренбауэр особо отметила, что перемещение российских войск внутри страны «не позволяют с доверием относиться к Москве и требуют соответствующей реакции».

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет планов ни на кого нападать. Он отметил, что заявления о российской угрозе — это выдумка, авторы которой планируют получить бонусы и преференции за борьбу с тем, чего нет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории страны — это внутреннее дело, которое никому не угрожает.