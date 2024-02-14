Мир 14 февраля 2024, 11:22 Германия собственными руками ослабила бундесвер ради Украины FT: оснащение армии Германии пострадало из-за помощи Украине РИА «Новости»

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Германия передала Украине уже немало своего лучшего вооружения, по итогу ослабив собственные вооруженные силы. Теперь неясно, сколько стране потребуется времени, чтобы восполнить образовавшие пробелы, сообщила Financial Times.

Авторы материала подчеркнули, что на сегодня бундесвер, несмотря на все новые средства, вооружен гораздо хуже, чем до начала конфликта. И причина этого очевидна — власти Германии отдали немало лучшего оборудования для ВСУ.

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В частности, Украина получила от ФРГ 14 бронированных гаубиц, которые, по данным FT, являются одними из самых совершенных подобных систем в мире. При этом заменят после передачи только 10 из них, уточнила газета, ссылаясь на действующие контракты.

Отдельно газета обратила внимание на передачу Киеву танков Leopard. По ее подсчетам, прежде чем бундесвер получит замену 18 таким боевым машинам, которые он отправил для ВСУ, могут уйти годы.