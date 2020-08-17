Германия собралась обсудить в ООН ситуацию с «Северным потоком — 2» из-за угроз США
По его словам, США или другая страна не должна диктовать независимому государству стратегию энергообеспечения. Это недопустимо и «противоречит любым разумным отношениям». Об этом Эрнст сказал в интервью RT.
Он подчеркнул, что если американцы введут санкции, то нарушат международное право.
«Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — добавил представитель бундестага.
Политик заявил, что данный вопрос нужно поднять в Организации Объединенных Наций. При этом он не исключил, что Германия может подать иски в суды.
Несколько членов сената Соединенных Штатов направили письмо оператору порта Засница Sassnitz GmbH в начале августа. Они пригрозили компании «финансовым уничтожением» и санкциями, если организация поддержит строительство газопровода. Об этом написала газета «Известия».
Официальный представитель фракции бундестага «Альтернатива для Германии» по энергетике депутат Штеффен Котре посчитал такой шаг ведением экономической войны и вмешательством в дела Европы.
После недельного обсуждения ситуации 24 страны ЕС выразили протест США из-за планируемых санкций в отношении «Северного потока — 2».
Ранее в Германии заявили, что им невыгодно покупать сжиженный газ из Штатов.