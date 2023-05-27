Мир 27 мая 2023, 22:54 Германия снова заблокировала счета российских СМИ Захарова: ответ последует от России на блокировку счетов СМИ в Германии РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Германии снова заблокированы счет российских СМИ. На это со стороны Москвы последует ответ, привело слова дипломата агентство DPA.

Захарова не уточнила, о каких именно средствах массовой информации идет речь. Она сообщила о готовности российской стороны предпринять соответствующие меры против немецких СМИ.

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«Мы делаем это не ради удовольствия, но ответим», —сообщила представитель российского МИД.

Месяцем ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что важнейшую роль в распространении российской оппозиции в Германии играют такие СМИ, как RT DE и SNA (немецкая версия «Спутника»).

Ранее сообщалось, что Россия решила сократить предел численности сотрудников германских учреждений в стране до 350. Из-за этого несколько сотен немцев будут вынуждены уехать до начала июня.