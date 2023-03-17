Мир 17 марта 2023, 09:38 Германия сможет частично восполнить запас отданных Украине гаубиц только через три года Der Spiegel: ФРГ к 2026 году купит гаубицы Panzerhaubitze 2000 взамен переданным Украине Википедия

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Армия Германии передала Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 в расчете на то, что сможет восполнить запас. Однако по контракту большую часть из них закупят только через три года, сообщила газета Der Spiegel.

Вооруженные силы Украины получили от немецких коллег 14 гаубиц. Министр обороны Борис Писториус поспешил заменить их, но наткнулся на препятствие: 10 новых установок смогут поставить только к 2026 году.

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«Бундесверу придется ждать три года новых самоходных гаубиц», — сказал автор статьи.

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Источник газеты сообщил, что правительство Германии потратит на 10 Panzerhaubitze 2000 около 154,7 миллиона евро (почти 12,6 миллиарда рублей). Первые шесть поставят в 2025 году, еще четыре — в 2026 году. Однако окончательное решение еще не приняли, бюджетный комитет бундестага рассмотрит предложение 29 марта.

Германия передала Украине Panzerhaubitze 2000, но после месяца интенсивных боев они перестали работать. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал эти гаубицы технически слишком сложными и непригодными для использования в климатических условиях Донбасса.