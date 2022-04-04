Германия решила выслать 40 российских дипломатов

Германия вышлет 40 российских дипломатов. Об этом послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву сообщили в понедельник, 4 апреля, в МИД ФРГ. Сообщение дипмиссии процитировал ТАСС.

По данным российского посольства, глава дипмиссии РФ Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему была заявлена официальная позиция федерального правительства Германии в связи с событиями в украинском городе Буча.

«Германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений ФРГ персонами нон грата», — говорится в сообщении.

Российская сторона отмечает, что ничем не мотивированное сокращение дипломатического персонала в ФРГ «сужает пространство для диалога» и может вести к деградации двусторонних отношений между Москвой и Берлином.

«Выразили крайнее сожаление недружественными действиями германской стороны, которые не будут оставлены без последствий», — отмечается в заявлении российского диппредставительства.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из украинского города Буча. На них изображено большое количество убитых. В Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвертый день после отхода военных РФ из города.