Мир 01 мая 2023, 01:19 Германия решила «распечатать» заброшенные шахты FT: Германия «распечатает» старые шахты для самообеспечения полезными ископаемыми Pxhere

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Немецкие власти разрешили открыть старые шахты, некоторые из которых находятся в полуразрушенном состоянии. Таким образом, Германия хочет сократить зависимость от импорта полезных ископаемых, написало издание Financial Times.

В частности, «распечатка» ждет шахту Käfersteige в Шварцвальде, которая находится на юго-западе ФРГ. Она стояла закрытой более 27 лет. Ее туннели затопило паводковыми водами.

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По словам авторов статьи, полезные ресурсы из шахты, среди которых необходимый в производстве электромобилей плавиковый шпат, помогут снизить зависимость Германии от импорта минералов.

В 2022 году Россия оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в ФРГ, несмотря на введенные Евросоюзом санкции. По данным газеты Bild, за минувший год Германия закупила из Российской Федерации 13 миллионов тонн угля. Этот показатель на 37% меньше, чем в 2021 году. В общей сложности Германия импортировала 44,4 миллиона тонн угля.