  • Германия решила получить статус транзитера российского газа

    08 ноября 2019, 13:35

    Алена Макаренко

    Немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала принять меры для защиты газопровода «Северный поток — 2» от санкций США. Что, впрочем, неудивительно: Германия заинтересована в реализации проекта. Этим мнением поделился генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, сообщил сайт RT.
    Германия решила получить статус транзитера российского газа

    Германия крайне заинтересована в реализации «Северного потока — 2», отметил эксперт.

    «Как известно, европейские регуляторы запретили европейским компаниям быть акционерами этого проекта, но две немецкие компании являются соинвесторами проекта и привлекают в него финансирование…» — рассказал Симонов.

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    По его словам, для Германии газопровод — проект особой значимости.

    С учетом «Северного потока — 1» ФРГ будет получать напрямую 110 миллиардов кубометров российского газа. При таком объеме поставок Германия может получить статус транзитера голубого топлива из РФ.

    Ранее депутаты партии «Альтернатива для Германии» опубликовали обращение к Федеральному правительству страны. Они призывают правительство защитить от американских санкций европейские фирмы, задействованные в проекте «Северный поток — 2». Чиновники также попросили власти сделать все возможное, чтобы не испытывать политическое давление от США.