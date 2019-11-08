Германия решила получить статус транзитера российского газа

Германия крайне заинтересована в реализации «Северного потока — 2», отметил эксперт.

«Как известно, европейские регуляторы запретили европейским компаниям быть акционерами этого проекта, но две немецкие компании являются соинвесторами проекта и привлекают в него финансирование…» — рассказал Симонов.

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По его словам, для Германии газопровод — проект особой значимости.

С учетом «Северного потока — 1» ФРГ будет получать напрямую 110 миллиардов кубометров российского газа. При таком объеме поставок Германия может получить статус транзитера голубого топлива из РФ.

Ранее депутаты партии «Альтернатива для Германии» опубликовали обращение к Федеральному правительству страны. Они призывают правительство защитить от американских санкций европейские фирмы, задействованные в проекте «Северный поток — 2». Чиновники также попросили власти сделать все возможное, чтобы не испытывать политическое давление от США.