«Они [Германия] пытаются намекнуть США, мол, ребята, вы там увлеклись политической борьбой и антироссийской риторикой, но у нас есть свой бизнес и своя экономика, не нужно нам мешать. Это такой прагматизм со стороны Германии», — объяснил эксперт.

Официально санкции еще не объявлены, поэтому пока что рано говорить о германо-американских отношениях, уверен Правосудов. В ближайшее время нужно проследить за дальнейшим диалогом Берлина и Вашингтона.

«Северный поток — 2» достроят несмотря ни на что, уверен политолог. Этому не помешают даже «выпады со стороны США».

При этом в Бундестаге должны помнить о зависимом положении Германии в политическом плане. В стране расположены американские военные базы. Поэтому властям нужно понять, насколько далеко можно зайти в процессе отстаивания национальных интересов, добавил Правосудов.

Ранее глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст допустил возможность введения штрафных пошлин на американский газ, если США не прекратят давление на газопровод «Северный поток — 2». Политика Вашингтона — посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза.

В конце 2019 года в США приняли оборонный бюджет, включавший ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В частности, работы остановила швейцарская компания Allseas, прокладывающая газопровод.