30 марта 2023, 11:23
Германия решила обойтись без российского газа
Глава ФСА Германии Мюллер: ФРГ сможет заполнить газохранилища к зиме без участия России
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии можно заполнить и без российского газа. Об этом сообщило агентство DPA.
«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами [газа]. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа», — отметил Мюллер.
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По его словам, подземные хранилища компенсируют изменения в потреблении топлива, образуя буферную систему для рынка. Сейчас уровень заполнения газохранилищ составил 64,3%.
Глава ФСА Германии обратил внимание, что газохранилища к холодному времени года нужно полностью заполнить. Умеренные зимние температуры и экономия немцев помогла благополучно пережить сложный период.
Он также анонсировал ведение в эксплуатацию дополнительных СПГ-терминалов.
Ранее Мюллер констатировал, что время дешевой энергии из России закончилось. ФРГ придется привыкать к более высоким ценам на газ.
Германия
Газ
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