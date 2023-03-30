Мир 30 марта 2023, 11:23 Германия решила обойтись без российского газа Глава ФСА Германии Мюллер: ФРГ сможет заполнить газохранилища к зиме без участия России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии можно заполнить и без российского газа. Об этом сообщило агентство DPA.

«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами [газа]. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа», — отметил Мюллер.

Реклама

По его словам, подземные хранилища компенсируют изменения в потреблении топлива, образуя буферную систему для рынка. Сейчас уровень заполнения газохранилищ составил 64,3%.

Глава ФСА Германии обратил внимание, что газохранилища к холодному времени года нужно полностью заполнить. Умеренные зимние температуры и экономия немцев помогла благополучно пережить сложный период.

Он также анонсировал ведение в эксплуатацию дополнительных СПГ-терминалов.

Ранее Мюллер констатировал, что время дешевой энергии из России закончилось. ФРГ придется привыкать к более высоким ценам на газ.