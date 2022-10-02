Германия решила объединиться с Данией и Швецией для расследования аварий на «Северных потоках» | 360°

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Германия решила объединиться с Данией и Швецией для расследования аварий на «Северных потоках»

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Германия объединится с Данией и Швецией для выяснения причин утечек газа на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». О таком решении сообщила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

«Все данные говорят в пользу диверсии на „Северных потоках“. Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу. <…> В нее войдут все три государства, которые направят своих представителей», — процитировало главу ведомства издание Bild am Sonntag.

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Как уточнила Фезер, участвовать в работе будут эксперты военно-морского флота, правоохранители и сотрудники спецслужб. Специалисты будут действовать в рамках законов Евросоюза. По словам министра, Германия уже приступила к патрулированию в районе аварий вместе с Данией, Польшей и Швецией. Для этого используются все суда немецкой федеральной полиции.

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Ранее Датское энергетическое агентство сообщило о стабилизации давления в газопроводе «Северный поток — 2». Утечка газа прекратилась, а нитка трубопровода опустела. Президент России Владимир Путин назвал аварии диверсиями.

Германия

Дания

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

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