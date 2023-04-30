30 апреля 2023, 08:35
Германия решила не сносить советские памятники
NYT: власти Германии решили не сносить советские памятники в стране
Власти не собираются избавляться от памятников времен СССР, установленных во многих городах Германии. Об этом сообщило издание The New York Times.
По данным авторов статьи, на территории ФРГ в настоящее время есть около четырех тысяч советских памятников. Все они находятся под охраной федеральных властей.
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После начала специальной операции ряд стран начали сносить установленные памятники советского периода, а также монументы, имеющие отношение к русской культуре. Подобные случаи происходили на Украине, в Польше и прибалтийских странах.
В январе власти Полтавской области Украины решили снести памятник поэту Александру Пушкину и передать его в Гадячский историко-краеведческий музей на временное хранение.
В населенном пункте Хжовице в Польше также убрали с постамента памятник, установленный в честь солдат Красной армии.
Германия
Памятники
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