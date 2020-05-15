Таким образом получается, что оператор газопровода (Nord Stream 2 AG) должен зарезервировать по крайней мере половину мощности для альтернативных поставщиков, даже несмотря на их отсутствие. То есть «Газпром», у которого есть монополия на поставку российского газа за рубеж с помощью «Северного потока — 2», сможет экспортировать только 27,5 миллиарда в год из 55 возможных.

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что для вывода из директивы нужно было закончить строительство до мая 2019 года. При этом регулятор не принял доводы «Газпрома». Компания подчеркнула, что все деньги в проект уже были вложены до завершения работ. Это значит, что его можно считать законченным.

В начале строительства «Северного потока — 2» газовая директива ЕС касалась только газопроводов, которые проходят по территории региона. В тот момент под ограничения попали поставки по OPAL. Это сухопутное продолжение первого «Северного потока».

Однако из-за активного противодействия строительству украинской стороны, а также США, Польши и стран Балтии правила изменили. Они считают, что проект политический и он приведет к большей зависимости Европы от РФ.

Ранее немецкие власти говорили, что положительно относятся к проекту и не видят преград для завершения строительства.

«Северный поток — 2» должны были закончить еще в 2019 году. Однако из-за санкций США работы вынуждены были приостановить.