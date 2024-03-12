12 марта 2024, 19:28
Германия решила модернизировать все ракеты Taurus
Welt: Германия модернизирует ракеты Taurus до боевой готовности
Власти Германии возьмутся за модернизацию всех имеющихся крылатых ракет Taurus, чтобы привести их в состояние готовности. Об этом сообщило издание Die Welt.
По данным газеты, планируется модернизировать все находящиеся на вооружении бундесвера Taurus. Сейчас в распоряжении немецкой армии имеется примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.
Реклама
При этом уточняется, что в данный момент только половина из 600 систем готова к эксплуатации после обновления в 2018 году, а у оставшихся срок действия сертификата уже истек.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался поддержать идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о продаже Лондону немецких крылатых ракет Taurus, чтобы в дальнейшем организовать поставки британских Storm Shadow на Украину.
При этом предложение Кэмерона поддержала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, напомнив, что такие «круговые обмены» уже проходили.
Германия
Великобритания
Ракеты
Украина
Реклама
Реклама