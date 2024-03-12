Мир 12 марта 2024, 19:28 Германия решила модернизировать все ракеты Taurus Welt: Германия модернизирует ракеты Taurus до боевой готовности Karl-Josef Hildenbrand / Global Look Press

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Власти Германии возьмутся за модернизацию всех имеющихся крылатых ракет Taurus, чтобы привести их в состояние готовности. Об этом сообщило издание Die Welt.

По данным газеты, планируется модернизировать все находящиеся на вооружении бундесвера Taurus. Сейчас в распоряжении немецкой армии имеется примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.

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При этом уточняется, что в данный момент только половина из 600 систем готова к эксплуатации после обновления в 2018 году, а у оставшихся срок действия сертификата уже истек.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался поддержать идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о продаже Лондону немецких крылатых ракет Taurus, чтобы в дальнейшем организовать поставки британских Storm Shadow на Украину.

При этом предложение Кэмерона поддержала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, напомнив, что такие «круговые обмены» уже проходили.