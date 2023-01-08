Мир 08 января 2023, 17:13 Германия разделилась на реалистов и фантазеров из-за поставок вооружения на Украину Сенатор Пушков: ФРГ раскололась на два лагеря из-за поставок оружия Украине Defense.gov

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Решение властей Германии передать Украине наступательное вооружение раскололо страну на два лагеря. В первом находятся реалисты, которые понимают опасность последствий, а во втором — те, кто потерял чувство реальности. Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Так он прокомментировал данные опроса немецких СМИ об отношениях жителей страны к поставкам нового вооружения на Украину. Согласно данным опроса, против этого решения властей выступили 49% и только 40% назвали его правильным.

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«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — констатировал Пушков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что направит на Украину немецкие боевые машины пехоты Marder после переговоров с президентом США Джо Байденом. Кроме того, ВСУ получат еще одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт уточнил, что ВСУ передадут около 40 единиц броневиков Mader в первом квартале 2023 года.