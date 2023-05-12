Мир 12 мая 2023, 17:37 Германия расценила военные поставки для России как участие в украинском конфликте МИД ФРГ приравнял военные поставки России от третьих стран к участию в конфликте РИА «Новости»

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Возможные военные поставки третьими странами товаров военного назначения или оружия России приравняют к участию в конфликте. Об этом на брифинге сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Возможные поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России приравниваются к участию в конфликте на Украине», — сказала она.

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Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Страны Европейского союза и «Большой семерки» осудили проведение СВО, начав полномасштабные поставки военной техники для украинской армии.

Власти Германии поставили Украине танки Leopard, а также обучили подразделение боевиков ВСУ на базе Рамштайн.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что западные противники приведут планету к третьей мировой войне.