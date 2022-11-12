Мир 12 ноября 2022, 02:15 Германия рассмотрит возможность создания фонда для обеспечения поставок сырья в страну Bloomberg: Власти Германии хотят создать государственный фонд для поставок сырья в страну Pxhere

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Власти Германии рассматривают возможность создания в стране государственного фонда, чтобы обеспечивать поставки сырья. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные правительства.

«Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы помочь стране обеспечить и диверсифицировать поставки сырья», — отметили в статье.

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В материале утверждается, что Германия серьезно обеспокоена возможностью поставок критически важных материалов, благодаря которым государство может совершить переход от ископаемого топлива. Власти ФРГ хотят найти альтернативных Китаю поставщиков этих ресурсов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что немецкие власти намеренно не объявляли санкции против российского газа, так как большинство стран зависят от поставок голубого топлива из России. Он отметил, что также Евросоюз и страны «большой семерки» не вводили ограничения. При этом ФРГ собирается потратить около 83 миллиардов евро на сдерживание роста цен на голубое топливо и электроэнергию в грядущем году.