Мир 11 июля 2023, 15:50 Германия рассказала, как взрывчатку могли доставить к «Северным потокам» Германия заявила о судне, которое могло перевозить взрывчатку к «Северным потокам» РИА «Новости»

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Германия обнаружила подозрительное судно, которое могло доставить взрывчатку для организации терактов на газопроводах системы «Северный поток». Данные в Twitter опубликовал МИД Дании.

В письме Дании, Швеции и ФРГ, распространенном в преддверии заседания Совета безопасности ООН по вопросу диверсий на газопроводах, сообщается, в частности, о подозрительном фрахтовании некой парусной яхты.

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«Следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя», — указано в письме.

Точный курс яхты установить не удалось. При этом экспертиза показала, что на ее борту находилось некое взрывчатое вещество. Предполагается, что водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения «Северных потоков». Личности диверсантов не установили, однако немецкая сторона планирует продолжить расследование.

Россия запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по подрывам «Северных потоков». На него попросили пригласить представителей Дании, Германии и Швеции, которые ведут расследование теракта.